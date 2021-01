Giro shock di Pettinari fra i palazzi del Ferro di cavallo: "Situazione inaccettabile, è la più grande piazza di spaccio abruzzese" [VIDEO]

Il consigliere regionale del M5s Pettinari ha fatto nei giorni scorsi un giro in piena notte nella zona del Ferro di cavallo in via Tavo a Pescara, pubblicando un video dove denuncia le condizioni di estremo degrado in cui si trovano i palazzi e le costruzioni della zona. Pettinari ha evidenziato come la situazione sia ormai fuori controllo, con cittadini onesti che lo hanno contattato per chiedergli di segnalare e vedere in prima persona lo stato di abbandono con cumuli di rifiuti ovunque, siringhe e sporcizia oltre ai citofoni rotti.

"Si tratta della prima piazza di spaccio abruzzese, ormai ricevo solo promesse dalle istituzioni locali senza interventi reali e decisi. Molti di questi appartamenti sono occupati abusivamente e qui l'attività di spaccio è massiccia e continua, ed i cittadini onesti hanno paura anche di uscire di casa. Non si può andare avanti così, serve un intervento immediato"