L'allarme di Pettinari: "Ospedale Covid al collasso, serve il personale medico militare"

Ospedale Covid di Pescara al collasso a causa della variante inglese del virus, con personale scarso costretto a turni massacranti e la Regione che ha fallito nel piano di potenziamento del sistema sanitario in vista della terza ondata di contagi. L'attacco arriva dal consigliere regionale e vicepresidente del consiglio regionale Pettinari che evidenzia come l'ospedale dedicato al Covid sia ormai da giorni saturo con spostamento di pazienti nell'ospedale Santo Spirito che, dunque, non è più Covid free.

Secondo Pettinari, Marsilio e la Verì avevano garantito un'efficace gestione della terza ondata, ma è evidente che qualcuno ha fatto male i conti:

Nella terapia intensiva sembrano essere ricoverati circa 40 pazienti. Vi lavorano sei medici per turno e circa dodici infermieri, un numero ben al di sotto delle linee guida regionali e nazionali che indicano come situazione ottimale un rapporto che si aggiri intorno a un medico ogni quattro pazienti e un infermiere ogni due pazienti. Mancherebbero quindi otto infermieri e quattro medici per turno. Aggiungiamo a questa grave carenza il fattore precarietà del personale sanitario, molti infatti sono a contratto con agenzie interinali o con cooperative, una scelta ormai insostenibile e che mortifica la professionalità di tanti Medici, Infermieri e oss che ogni giorno svolgono un eccellente lavoro nonostante la pessima gestione delle Asl da parte di Regione Abruzzo.

Secondo Pettinari, problemi anche al pronto soccorso e cittadini che aspettano giorni di essere trasferiti dalle stanze di osservazione ai reparti dell'ospedale Covid diventando da sale anch'essi in reparti.