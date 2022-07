L'affondo di Pettinari (M5s): "Palazzi popolari in via Osento abbandonati dalla Regione, niente ristrutturazioni"

Niente fondi dalla Regione con il Pnrr per la ristrutturazione dei palazzi Ater in via Osento a Rancitelli. La denuncia arriva dal consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari del M5s, che si è recato questa mattina 9 luglio sul posto per raccogliere le lamentele dei residenti che vivono in palazzi fatiscenti e che non avranno accesso alla ristrutturazione e riqualificazione per una scelta giuditata incomprensibile e inaccettabile, una vera e propria ingiustizia:

“Stiamo parlando degli edifici di edilizia residenziale pubblica più disastrati della provincia di Pescara e forse dell’intera regione” ha spiegato questa mattina Domenico Pettinari nel corso di una conferenza stampa insieme a residenti e cittadini solidali che si sono riuniti in protesta “Umidità, calcinacci che cadono dai balconi, infiltrazioni d’acqua e muffe sono visibili a occhio nudo. Con gli uffici Ater di Pescara ho avuto una lunga interlocuzione per mostrare lo stato di degrado e, viste le comprovate necessità, l’Azienda che gestisce gli immobili popolari aveva dimostrato collaborazione e inserito il complesso tra i primi posti della graduatoria da presentare a Regione Abruzzo per l’assegnazione dei fondi. A parole anche Regione si era detta disponibile a investire in Via Osento, ma qualcosa deve essere andato storto perché nella graduatoria finale il complesso è stato lasciato al 64° posto della graduatoria e non risulta tra quelli che beneficeranno dei fondi del Pnr che, a quanto pare, riusciranno a coprire interventi fino alla 60esima posizione della lista.



La Regione riceverà dal Governo centrale circa 50 milioni di euro che distribuirà secondo le domande presentate da Sindaci e Ater provinciali. Eppure non si capisce perché l’Ater di Pescara sia stata inascoltata e a Via Osento andranno zero euro. Parliamo di edifici, in cui vivono anche disabili, anziani e bambini, che con un intervento stimato di 2 milioni e 809 mila euro potrebbero tornare a garantire salubrità e sicurezza agli inquilini. "

Secondo Pettinari, la Regione guidata dal centrodestra non ascolta i territori ed organizza i fondi del Governo senza buon senso e una visione completa, aggiungendo che nella vicina strada pendolo, appena inaugurata, è stato lasciato un manufatto in piedi che viene costantemente utilizzato dai tossicodipendenti per consumare dosi di droga:

"Ormai la possibilità di intercettare i fondi del Pnrr per via Osento è svanita, ma la Regione Abruzzo deve mantenere gli impegni presi, anche con il sottoscritto, e stanziare fondi propri affinché questi palazzi siano messi in sicurezza. E non mi vengano a raccontare la favola che i soldi non ci sono quando vogliono li trovano sempre: stanno investendo milioni e milioni di euro per l’abbattimento del Ferro di cavallo, che non risolverà minimamente il problema della criminalità nel quartiere ma lo sposterà solo di pochi centinaia di metri; sono riusciti a dare altri milioni di euro a una squadra di calcio per venirsi ad allenare in Abruzzo, impegnando per anni le casse della Regione, e sappiamo da notizie di questi giorni che anche la Corte dei conti ha aperto un’inchiesta sul caso specifico. Allora deve essere chiaro che i soldi vanno investiti dove c’è la povera gente, dove ci sono disabili e malati che convivono con la muffa, peggiorando notevolmente il loro stato di salute."

Occorre un intervento immediato delle istituzioni per tutelare i cittadini con i soldi pubblici conclude il consigliere, con il presidente Marsilio e l'assessore competente che devono trovare una soluzione per riqualificare gli alloggi popolari di via Osento.