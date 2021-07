La richiesta del consigliere Pettinari (M5s) alla giunta Marsilio: "Intervenire subito per contrastare la variante Delta"

Il vicepresidente del consiglio regionale interviene sulla questione dei contagi Covid chiedendo alla giunta di mettere in campo interventi per evitare una nuova ondata anche nella nostra regione

Prendere con la massima serietà la circolare del ministero della salute sull'aumento della variante Delta in Europa e in Italia, e soprattutto avviare interventi per prevenire nuove ondate anche in Abruzzo, che è fra le regioni con la maggior presenza di questa variante che risulta particolarmente contagiosa e aggressiva.

La richiesta arriva dal consigliere e vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari, del M5s, che chiede alla giunta Marsilio di mantenere alta la guardia spronando i cittadini ad avere atteggiamenti responsabili per evitare nuovi cluster del virus.

"Al fine di contenerne ed attenuarne l’impatto, è importante mantenere l’incidenza su valori che permettano il sistematico tracciamento della maggior parte dei casi positivi e il sequenziamento massivo di Covid per individuare precocemente e controllare l’evoluzione di varianti genetiche nel nostro Paese.

Pertanto invito l’assessore Verì e tutta la giunta di centrodestra ad attuare pedissequamente quanto previsto dalla circolare: continuando a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus, rafforzando le attività di tracciamento dei casi e dei contatti; riattivando le analisi a tappeto di tamponi, che sono diminuite troppo, e riportarle a circa 5mila unità giornaliere come negli scorsi mesi, magari con l’ausilio di una task force dedicata come ho già chiesto nei giorni scorsi."

Pettinari chiede anche di attivare tempestivamente e scrupolosamente le misure di contenimento della trasmissione, isolamento e sequenziamento dei campioni, aggiungendo che gli abruzzesi in questi mesi di pandemia hanno dimostrato resilienza e rispetto delle regole:

"Ora, che i cittadini sono più stanchi di restrizioni e più inclini agli spostamenti, è il momento per le Istituzioni locali di ricordare alla cittadinanza l’importanza del buon senso di ogni singolo individuo attraverso campagne di sensibilizzazione, e di mettere in campo tutti gli strumenti di monitoraggio disponibili al fine di continuare a garantire la tranquillità con cui gli abruzzesi stanno vivendo l’estate"