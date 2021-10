La proposta di Pettinari (M5s): "Tamponi gratuiti per le fasce di popolazione più sensibili e deboli"

Garantire tamponi antigenici gratuiti per le fasce di popolazione più deboli. La proposta arriva dal consigliere regionale del M5s Domenico Pettinari, che ha protocollato la proposta diretta al presidente Marsilio, all'assessore Verì e al direttore del dipartimento sanità Claudio D'Amario. Secondo Pettinari, in questo modo si incentiva il monitoraggio della popolazione e la diagnosi tempestiva dei nuovi casi da Covid, con isolamento precoce e una scarsa diffusione del virus.

"La mia proposta interessa le categorie maggiormente esposte al contagio: i minori di età compresa tra i 6 e gli 12 anni, con un massimo di un tampone ogni 15 giorni; i visitatori degli ospiti di Rsa (Residenze Sanitarie Assistite), delle Rp (Residenze Protette) e delle Case di Riposo; gli operatori e personale delle Rsa (Residenze Sanitarie Assistite), delle Rp (Residenze Protette) e delle Case di Riposo e Centri Diurni; il personale scolastico, docente, non docente e personale Ata; i cittadini con reddito Isee basso; e infine, le persone che non possono essere sottoposte a vaccinazione per gravi problematiche di salute e che sono in possesso di certificato di esonero. "

Ad effettuarli, prosegue Pettinari, dovrebbero essere le farmacie e strutture sanitarie convenzionate, come avvenuto fino ad ora in Abruzzo per gli studenti con i tamponi gratuiti, che ora non solo andrebbero confermati ma anche estesi ad una fascia di popolazione più ampia.

"Mi auguro che l’attuale maggioranza regionale a trazione Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia, ponga l’attenzione sulle problematiche che nei prossimi mesi potranno verificarsi a causa delle varianti in atto, delle condizioni meteorologiche, del lavoro in presenza rispetto alla quantità di smartworking del passato e della riapertura delle scuola. Sottoporre a test gratuiti quella parte di popolazione che altrimenti sfuggirebbe al controllo ed alla precoce individuazione del virus è indispensabile per un monitoraggio attento ed efficace della diffusione del virus”