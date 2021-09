Pettinari (M5s) dice no alla sede unica della Regione al palafiere in via Tirino: "Pessima ìidea della giunta Marsilio"

Il consigliere regionale pentastellato interviene in merito all'ipotesi di ospitare la sede unica della Regione a Pescara, nel palafiere in via Tirino

No alla sede unica della Regione Abruzzo nel palafiere in via Tirino. Lo ha detto il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari, intervenendo sul dibattito per l'ipotesi riguardante l'accorpamento delle due sedi pescaresi dell'ente regionale.

Secondo Pettinari, la giunta Marsilio e il centrodestra regionale guardano sempre al privato lasciando uffici e locali abbandonati di proprietà pubblica:

"Sono passati oramai circa due anni e mezzo da quando si è insediata l’attuale Giunta regionale ma per recuperare e valorizzare i propri immobili, così da risolvere finalmente il problema della dislocazione dei dipendenti situati su Pescara, non è stato fatto nulla. Eppure la valorizzazione dell’esistente patrimonio di proprietà della Regione sarebbe un’azione importante nell’ottica di spending review, evitando nuovi affitti o mutui a carico dei cittadini. Ma il centrodestra abruzzese probabilmente preferisce avere due sedi di proprietà pubblica a marcire su Pescara e puntare comunque all’acquisto di nuovi edifici invece di recuperare i propri"

Sedi lasciate in abbandono, vicinissime fra loro, con il centrodestra che, secondo Pettinari, avrebbe di fatto abbandonato anche i progetti di recupero di questi immobili e chiede quindi spiegazioni per comprendere la ragione di passare all'acquisto o affitto dal privato:

“Mi aspetto un chiarimento urgente da parte dell’attuale Governo regionale e un chiaro indirizzo su cosa si intende fare con le sedi di Viale Bovio e Via Raffaello”