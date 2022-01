Pettinari (M5s) sostiene la protesta dei sindaci per il raddoppio della ferrovia Pescara - Roma: "Il progetto va rivisto"

Il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari, del M5s, sostiene la battaglia dei sindaci di San Giovanni Teatino, Manoppello, Scafa e Chieti contro l'attuale progetto di raddoppio ferroviario presentato da Rfi per la linea Pescara - Roma dell'alta velocità, che prevede il passaggio nei centri abitati dei comuni coinvolti. Pettinari ha parlato di una battagliagiusta per un progetto che è assolutamente necessario ma che va rivisto e modificato:

“Nessuna contrarietà rispetto al potenziamento della rete infrastrutturale ferroviaria ma se c’è una alternativa meno dannosa per i cittadini e per l’ambiente è doveroso prenderla in considerazione. Secondo le stime dei primi cittadini e del nascente comitato civico è evitabile l’abbattimento di circa sessanta abitazioni, con danni sociali ed economici evidenti. Rete Ferroviaria Italiana apra il progetto alla partecipazione dei territori e ascolti le istanze certamente degne di nota”. “Modernizzare e velocizzare è indubbiamente importante – scrive infine Pettinari – ma la tensione allo sviluppo va sempre bilanciata con il danno permanente causato a tante famiglie e attività commerciali. In questo caso il confronto mi pare costruttivo e propositivo, non c’è un popolo del ‘no’ a prescindere, ma una comunità capace di intravedere vie alternative e altrettanto valide”.

Nei giorni scorsi, il Pd di Manoppello aveva lanciato un appello ai vertici regionali, provinciali, ai parlamentari e consiglieri regionali del partito affinchè intervengano per cercare di far modificare il progetto che di fatto rischierebbe di spaccare in due il centro abitato della zona dello Scalo.