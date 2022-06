L'allarme di Pettinari (M5s) sul rischio chiusura delle Naiadi: "Dalla Regione pressapochismo inaccettabile"

La Regione deve fare chiarezza sul futuro delle Naiadi e sulle motivazioni che hanno portato alla sospensione dei servizi per l'interruzione delle utenze di acqua e luce. A dirlo è il vicepresidente del consiglio regionale e consigliere del M5s Domenico Pettinari, che ha presentato un'interpellanza alla Regione Abruzzo dopo aver appreso dei problemi che stanno interessando l'impianto sportivo in questi giorni che sarebbe nuovamente a rischio chiusura, nonostante un ricco calendario di eventi ai quali sono iscritti migliaia di cittadini fra corsi e gare.

"È inaccettabile il pressapochismo della Regione Abruzzo, che a due mesi dalla scadenza del contratto con la società Pretuziana, ancora non chiarisce quale sarà il futuro del complesso sportivo pescarese. La struttura ha in programma un fitto calendario di eventi e ha visto l’iscrizione di migliaia di cittadini ai corsi: anche un solo giorno di chiusura significa disagi enormi per clienti e dipendenti. Nelle prossime ore, quindi, presenterò un’interpellanza in Regione Abruzzo per avere chiarezza dalla Giunta di centrodestra affinché metta nero su bianco le sue intenzioni"

I disagi, spiega Pettinari, deriverebbero dalla questione dei pagamenti di acqua e luce a causa dell'incertezza sul futuro della gestione in quanto le società elettriche avrebbero negato la rateizzazione:

"Un danno enorme per la struttura, che a quanto pare ha dovuto chiudere i battenti in attesa del riallaccio dell’energia al fine di garantire i servizi. Dipendenti e cittadini che meritano una volta per tutte chiarezza sulle intenzioni della Regione Abruzzo. Infatti al di là delle belle parole e dei proclami del centrodestra non ci sono ancora sul tavolo soluzioni reali e a lungo termine perciò ancora non è dato sapere se ci sarà una proroga o un passaggio di gestione al Comune o qualunque altra soluzione che però dia continuità e certezza ai servizi. Abbiamo lottato con forza per la riapertura del centro sportivo, a pochi mesi dalla ripresa è inaccettabile che si torni al punto di partenza"