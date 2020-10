La proposta di Pettinari: "Una task force della Regione per evadere le richieste di indennizzo non evase"

Mettere in campo una vera e propria task force amministrativa, per far fronte alle domande di indennizzo per il Covid non ancora pagate dalla Regione Abruzzo. La richiesta arriva dal vicepresidente del consiglio regionale Pettinari, del M5s, che chiede di completare immediatamente l'erogazione dei fondi già deliberati, senza dove ricorrere a nuove leggi regionali considerando che già esistono e possono tranquillamente essere applicate.

L'attacco alla giunta Marsilio, infatti, riguarda proprio i contributi a fondo perduto delal Regione che non avrebbe in parte ancora erogato a lavoratori autonomi, partite iva e commercianti.

È evidente che è presente un sovraccarico di lavoro che deve essere espletato ma è altrettanto certo che gli aiuti servono subito. Perciò non c'è più tempo da perdere, è arrivato il momento che gli abruzzesi siano ristorati dei guadagni non percepiti a causa dell’emergenza Covid. Evadere tutte le domande ancora nei cassetti, prima di legiferare su altri aiuti, è indispensabile sia per avere un quadro chiaro e completo delle disponibilità che rimarranno nelle casse di Regione Abruzzo, sia per non intasare ulteriormente gli uffici con nuove pratiche.

A tal proposito Pettinari ha inviato un'interrogazione alla giunta ed al presidente Marsilio per chiedere i tempi necessari per sbloccare l'istruttoria e pubblicare l'elenco dei beneficiari:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.