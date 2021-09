Pettinari (M5s) dopo l'incidente mortale sull'asse attrezzato: "Serve più segnaletica con bande sonore e luminose"

Rafforzare la segnaletica verticale e orizzontale con l'inserimento di bande sonore e luminose per ridurre gli incidenti gravi sull'asse attrezzato. La richiesta arriva dal consigliere regionale del M5s Domenico Pettinari, che ha scritto al presidente Marsilio e all'Anas dopo l'incidente mortale avvenuto lunedì scorso a Chieti Scalo per una vettura entrata sul raccordo autostradale contromano. Pettinari fa presente che da anni sono richiesti rafforzamenti per la segnaletica come dimostrano gli episodi di cronaca che periodicamente parlano di incidenti mortali:

"Torno a chiedere che, sia in ingresso sia in uscita dalle intersezioni del raccordo dell’Asse Attrezzato, venga rafforzata la segnaletica verticale e orizzontale con bande sonore e sistemi di presegnalazione illuminati con forte impatto visivo. Inoltre, ho fatto espressa richiesta, ciascuno per la propria competenza, di porre in atto tutte le misure necessarie per il rispetto del limite di velocità dei 90 Km orari, avvalendosi della collaborazione delle autorità preposte a tale controllo."

Infine il consigliere chiede una ricognizione della segnaletica attualmente esistente sull'asse attrezzato per capire se sia di immediata comprensione da parte degli automobilisti, con modalità per imporre un rallentamento al momento di immissione nel raccordo autostradale:

"Mi auguro che mi sia data risposta il prima possibile e che con la stessa celerità si attivi tutto quanto necessario per evitare che simili disgrazie si ripetano"