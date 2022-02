Domenico Pettinari (M5s): troppi incarichi ai soliti avvocati alla Asl di Pescara, esposto all'Anac

Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari (M5s) ha depositato un esposto all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) per chiedere chiarezza sugli incarichi affidati dalla Asl di Pescara ad avvocati esterni tra il 2018 e il 2021 periodo in cui, afferma, questi sarebbero andati ad un gruppo ristretto di avvocati. Per Pettinari potrebbe quindi configurarsi un rapporto “consolidato e duraturo” in violazione delle norme vigenti. “L’Anac – spiega in una nota il vicepresidente entrando nel dettaglio della vicenda - ha approvato le Linee guida relative agli affidamenti dei servizi legali nell’ambito della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo del 18 aprile 2016. Nelle stesse Linee guida vengono esplicitati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai quali, in particolare, gli affidamenti dei servizi legali devono riferirsi”.

Pettinari cita quindi un punto specifico, il 3.1.3 in cui si legge: “rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale (…). La stazione appaltante motiva la scelta del professionista inserito nell’elenco, esplicitando con chiarezza le ragioni sottese. La stazione appaltante garantisce altresì l’equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare. In relazione all’affidamenti di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto, è possibile utilizzare il criterio della rotazione”.

“Alla luce di queste direttive l’Azienda sanitaria locale di Pescara – riprende il vicepresidente del Consiglio regionale - ha costituito l’Albo aziendale interno degli avvocati, aggiornato ad oggi con 436 nomi di avvocati selezionati. Ad agosto 2021 – spiega ancora Pettinari – ho effettuato accesso agli atti, per conoscere l’elenco degli affidamenti di incarichi dei servizi legali a professionisti esterni effettuati dalla Azienda Usl di Pescara dall’anno 2018 fino al 2021. Ho chiesto di sapere per ogni commissione affidata esternamente la data della Delibera di affidamento, la data di affidamento fattivo, l’oggetto, il nome del professionista incaricato e il valore della causa e dell’importo liquidato. Alla luce del carteggio ricevuto è emerso che la Asl di Pescara ha affidato 338 pratiche legali ad avvocati esterni selezionati nell’elenco interno costituito nel 2009, integrato successivamente e in seguito ricostituito nel 2020 e aggiornato nel 2021. Di queste ben 140, quasi la metà, sono state affidate a 3 avvocati. Altre, esattamente 107, sono state suddivise tra 8 avvocati, mentre le restanti 92 pratiche sono state affidate a 33 avvocati, diversi dai precedenti, con una prevalenza di assegnazione di una pratica cadauno. Salta all’occhio che ben 501 avvocati iscritti nell’Albo interno del 2016 e 339 avvocati iscritti nell’Albo interno del 2020 non hanno ricevuto nessun incarico. Per questo ho voluto chiedere all’Anac di accertare se nelle procedure adottate dall’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, per l’affidamento dei servizi legali ad avvocati esterni, siano stati rispettati i principi contenuti nell’art. 4, del Codice dei contratti pubblici e delle Linee guida n. 12, approvati con la Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018. E’ chiaro – conclude Pettinari – che qualora si configuri il mancato rispetto delle stesse bisognerà subito adottare gli opportuni provvedimenti sia in ambito giuridico che politico”.