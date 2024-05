Pettinari in battello sul fiume Pescara: "Serve la manutenzione delle sponde e dei fondali, è una risorsa turistica" [VIDEO]

Il candidato sindaco alle elezioni comunali di Pescara Domenico Pettinari ha attraversato il fiume Pescara a bordo di un battello, per verificare la situazione delle sponde e della navigabilità del corso d'acqua, risalendo dalla foce verso Villa Raspa.

Pettinari ha parlato di una risorsa naturale e turistica straordinaria per tutta l'area metropolitana, che necessità però di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui gli enti preposti devono farsi carico, affinchè tutto il tratto del fiume sia pienamente navigabile e attraversabile da turisti e cittadini per scoprirne le bellezze naturali e paesaggistiche:

"Per colpa delle amministrazioni vi sono punti non navigabili: e questo non è accettabile considerando anche la bellezza della fauna e della flora, abbiamo scenari davvero suggestivi che potrebbero essere utilizzati anche per girare dei film. Arriveremo in un punto dove dovremo tornare indietro a causa dei fondali bassi. Io mi impegnerò al massimo, qualora dovessi diventare sindaco, a valorizzare e curare anche questo importante aspetto e questa risorsa del nostro territorio." Il candidato sindaco poi chiede una mappatura completa di tutti gli scarichi che confluiscono nel fiume Pescara al fine di avviare una grande opera di controllo e bonifica.