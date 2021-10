Anche Pettinari (M5s) all'attacco sull'emergenza idrica: "Basta rimpalli di responsabilità, servono soluzioni immediate e a lungo termine"

Anche il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari, del M5s, interviene in merito alla questione dell'emergenza idrica che attanaglia Pescara e moltissimi comuni della provincia. Il consigliere pentastellato evidenzia come ormai la situazione sia diventata inaccettabile, quasi da "quarto mondo" ascoltando anche le denunce da parte di molti cittadini del centro città apparse sulla stampa:

"Non ci sono più giustificazioni e tempi: bisogna agire subito per offrire l’accesso all’acqua potabile e tamponare le situazioni critiche. Nel mentre l’Aca deve risolvere le problematiche legate all’erogazione del servizio. Ma serve che i sindaci vadano a sbattere i pugni sui tavoli: Ersi e Aca sono aziende pubbliche al 100%, e di quest’ultima proprio i sindaci sono i principali azionisti, nominano i Cda e approvano i bilanci. È chiaro quindi che oltre al danno è inaccettabile la beffa del rimpallo di responsabilità che qualche Primo cittadino sta perpetuando ormai da mesi".

Sul fronte degli interventi a lungo termine, Pettinari chiede alla Regione di avviare un rifacimento strutturale delle reti idriche abruzzesi, con perdite fino al 70% dalle sorgenti fino agli impianti domestici e ricorda di aver portato il caso in consiglio regionale senza avere risposte chiare da parte di Ersi per gli interventi previsti di miglioramento:

"Ma niente, anche questa volta l’assessore non risponde e, in mancanza di una spiegazione tecnica, bofonchia parole di circostanza per giustificare l’ingiustificabile. Tutto questo è inaccettabile. Su servizio idrico integrato è stata confezionata una gestione fallimentare sotto ogni punto di vista da Regione Abruzzo e comuni, confermando come questi siano distanti anni luce dalle esigenze dei cittadini. È indispensabile che agli interventi a lungo tempo sulla rete si agisca con immediatezza almeno per garantire l’accesso all’acqua alla cittadinanza. Storie come quelle che abbiamo letto oggi non sono tollerabili in una città come Pescara che vuole vendere l’immagine di città del futuro ma non riesce neanche a garantire i servizi indispensabili come l’acqua”.