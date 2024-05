Elezioni, il candidato sindaco civico Pettinari denuncia "lo stato di abbandono in cui versano le strutture sportive"

Il candidato sindaco civico Domenico Pettinari denuncia “lo stato di abbandono” in cui versano le strutture sportive della città di Pescara, partendo dal Rampigna e annunciando la sua posizione sul centro sportivo Le Naiadi. Nel programma elettorale si prevede la presa in carico dell'intero complesso da parte del Comune, “puntando alla riapertura e al ritorno agli antichi fasti del passato”, precisa. Secondo il candidato, la valorizzazione dei vari impianti può avvenire grazie ai fondi del Pnrr (Piano di ripresa e resilienza).

"Un campo, quello del Rampigna, ormai chiuso e abbandonato da tempo – denuncia - lasciato nel degrado più assoluto senza che l'Amministrazione comunale abbia individuato uno spazio idoneo per la realizzazione di un altro impianto sportivo. Siamo di fronte a una situazione paradossale, in cui una città capoluogo non riesce a offrire adeguate strutture sportive ai suoi atleti, costringendoli a rivolgersi altrove, anche fuori zona".

Numerose, in base alla mappatura evidenziata dal candidato, “le strutture abbandonate e non più utilizzate presenti sul territorio come gli impianti Donati e Gesuiti, dove poco e niente è stato fatto” - precisa Pettinari – “nonostante le attese per la loro ristrutturazione e riqualificazione, tanto che gli spogliatoi presenti sono ancora quelli risalenti a circa trenta anni fa”. “Ricordo che nei pressi del campo sportivo Donati – aggiunge – si trova un terreno che avrebbe potuto essere integrato con il campo esistente per ampliare e valorizzare lo spazio presente a Rancitelli, realizzando una nuova tribuna e consentendo l'accesso delle ambulanze dall'ingresso fino al campo, attualmente inaccessibile".

Il candidato sindaco cita anche il campo sportivo del quartiere di Zanni Ettore D'Agostino, “oggi in condizione di totale abbandono e in attesa di manutenzione”.

"Voglio far notare - specifica Pettinari - che qui si potrebbero costruire due nuovi campi minori per il settore giovanile, oltre alla copertura della tribuna e la cabina per le riprese televisive delle partite, proposte già presenti nel nostro programma elettorale". Nella zona di San Donato l'attenzione di Pettinari viene rivolta allo stadio San Marco, dove "sarebbero necessari - dice- non solo una nuova tribuna per i tifosi ospiti, ma anche una cabina per riprese televisive e nuove panchine". “Altra questione importante – aggiunge - la realizzazione sulla Tiburtina del Palazzetto dello Sport con capienza di 5000 posti, per ospitare partite di basket e pallavolo”. Da riqualificare, per Pettinari, il Circolo Tennis cittadino.

E per la realizzazione del Palazzetto dello sport nella zona dei Colli, secondo il candidato civico, “non vi sarebbero tutti i presupposti necessari”. “A nostro avviso – spiega - realizzare la struttura sportiva in questa zona comporterebbe numerosi disagi, a cominciare dallo sbancamento totale di un'intera collina. Dal canto nostro, proponiamo di orientarsi su un altro sito della città più adeguato”.