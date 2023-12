Nuova denuncia di Pettinari sul degrado ai Colli: "Strade nel caos e incuria inaccettabili"

Nuova denuncia e nuovo sopralluogo del consigliere regionale Domenico Pettinari nella zona dei Colli di Pescara dopo l'ennesimo grido d'allarme dei residenti per le condizioni delle strade e per l'incuria:

"Si verificano quotidianamente disagi a causa del manto stradale dissestato, della viabilità congestionata, anche a causa del caos all’uscita e all’entrata delle scuole, e dei tombini otturati che trasformano le strade in torrenti dopo solo poche ore di pioggia. I colli sono un quartiere importante per la città anche se viene trattato come una zona secondaria. Io sono nato qui e ho sempre visto con i miei occhi problemi che non sono mai stati risolti. Proprio in queste strade ci sono marciapiede dissestati che, per anziani e disabili, diventano pericolosissimi, soprattutto in inverno con le gelate o le strade bagnate.

Anche perché quando piove si creano veri e propri corsi d’acqua a causa dei tombini otturati per scarsa manutenzione e pulizia. La fanghiglia e le foglie secce, se non prontamente rimosse, creano uno strato impermeabile che non consente il giusto defluire dell’acqua piovana creando numerosi disagi. I colli hanno una morfologia stradale particolare, perciò necessitano di ancora più attenzione. Infatti, nonostante il quartiere sia altamente popolato e di passaggio per raggiungere una parte e l’altra della città, alcune strade sono poco più di un vicolo di paese, che con il gran numero di autovetture diventano arterie pronte a congestionarsi e creare il caos. Per esempio qui l’entrata e l’uscita della scuola diventa un dramma: alcuni genitori che accompagnano i figli sostano in seconda, e anche terza fila, per molto tempo, rendendo in alcuni casi impossibile ai residenti di uscire di casa o rincasare. Sono stati più volte chiamati i vigili, ma i controlli non vengono sempre eseguiti e non ci sono segnaletiche chiare in modo da rendere la vita facile a residenti e genitori."

Pettinari poi torna sulla mancanza di segnaletica stradale che soprattutto di notte crea grossi problemi:

"Quello dei Colli è un quartiere molto popoloso ma diverso dagli altri della città. Alcune zone sono come un borgo, altre sono divise da stradoni enormi e trafficati, bisognerebbe porre più attenzione a queste aree. Devono essere garantiti spazi di verde, pubblico e curato, per permettere ai bambini di giocare e agli anziani di godere del quartiere in cui hanno trascorso una vita. Pensare a una città solo focalizzandosi sulle zone centrali è un errore che troppe volte viene perpetuato da chi amministra. Pescara è un’unica grande realtà che merita pari dignità e attenzione in ogni suo angolo”