Pettinari: “Quadrilatero in centro come il far west, intensificare i controlli”

Il vicepresidente del consiglio regionale Pettinari interviene sull'emergenza sicurezza che sta riguardando via Quarto dei Mille, corso Vittorio Emanuele II, via De Amicis e piazza Santa Caterina, denunciando che “quel quadrilatero è diventato come il far west, bisogna intensificare i controlli. Residenti, commercianti, ma anche cittadini che transitano per lo shopping o il lavoro nel centro di Pescara ci chiamano disperati per segnalarci situazioni al limite della decenza: bivacchi, spaccio e, per non far mancare niente, anche risse e liti furibonde per il controllo del territorio e non solo. La situazione non migliora nell’area di risulta davanti alla stazione centrale, sia nella zona del terminal bus che in quella dei parcheggi. Una vergogna che denunciamo da anni e davanti alla quale sindaco e istituzioni non possono più rimanere politicamente inermi. Siamo nel cuore della città, in quello che dovrebbe essere il biglietto da visita per chi si reca a Pescara dall’entroterra o da altre cittadine, e non possiamo umiliare così la bella città adriatica che tutti noi amiamo”.

Per Pettinari “bisogna prendere coscienza che Pescara non è una città sicura, non lo è in centro tanto quanto in periferia. Ci hanno riempito la testa di chiacchiere sulla sicurezza, ma a conti fatti è proprio nella percezione che i cittadini hanno della sicurezza che si denota il più grande fallimento politico dell’amministrazione cittadina. Adesso basta, vogliamo una città sicura”.

Alcuni commercianti, evidenzia Pettinari, “raccontano che hanno paura a tenere le porte dei locali aperte perché entrano balordi che cercano soldi. Bivacchi davanti alle vetrine e alla fermata dell’autobus usata come base operativa per spaccio di droga alla luce del sole. Sono tutti fattori che respingono i clienti. L’area di risulta è una vera e propria terra di nessuno: buia, sede di spaccio nelle ore notturne e per niente controllata. Nei giardinetti davanti al terminal non va meglio, anzi forse anche peggio. Qui sono stati commessi crimini importanti, ancora oggi c’è un movimento di spacciatori e clienti che nelle ore tarde inducono i cittadini onesti che fanno ritorno all’auto parcheggiata a tremare ad ogni passo. La situazione deve essere presa di petto”.

L'esponente del Movimento 5 Stelle chiede di aumentare la sorveglianza attraverso agenti municipali in tutto il rettilineo di corso Vittorio Emanuele II, in zona stazione, e di spostare la fermata del bus in modo da non farla insistere davanti alle vetrine dei negozi "e non permettere più che questa diventi un punto di riferimento per spacciatori e delinquenti". Infine "in tutto il quadrilatero le autorità preposte al controllo devono incrementare il servizio di sorveglianza".