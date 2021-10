Pettinari (M5s) sulle carenze idriche e l'interrogazione in consiglio regionale: "Dal centrodestra nessuna soluzione"

Il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari, commenta l'esito dell'interpellanza da lui presentata in merito alle gravi carenze idriche registrate nella scorsa estate in molte località della provincia di Pescara e di quella di Chieti. L'interrogazione è stata discussa in consiglio questa mattina 6 ottobre e Pettinari ricorda come alcune famiglie nelle ore notturne siano rimaste senza acqua anche per 100 giorni:

“Non è stata portata avanti nessuna opera cantierabile, non sono state risolte le problematiche della struttura delle reti idriche abruzzesi, che rimangono un vero e proprio colabrodo con perdite che arrivano fino al 70%, dalla sorgente fino agli impianti domestici. E alla luce di tutto questo sfacelo i Sindaci, tra cui quelli di Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia si permettono anche di alzare la voce mettendo in scena la più becera propaganda a danno dei cittadini e di servizi essenziali come quelli legati all’acqua potabile. E oggi che qui ci aspettavamo risposte chiare e un programma di azioni concrete sulla mappatura delle reti da parte di Ersi (Ente regionale servizio idrico) e sulle azioni volte a migliorare la rete idrica d’Abruzzo, ci si limita a non rispondere e, in mancanza di una spiegazione tecnica, l’Assessore bofonchia parole di circostanza per giustificare l’ingiustificabile. Tutto questo è inaccettabile. Su servizio idrico integrato è stata confezionata una gestione fallimentare sotto ogni punto di vista da Regione Abruzzo, confermando come questa sia distante anni luce dalle esigenze dei cittadini”