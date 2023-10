Pettinari si candida a sindaco: "Lontano dal sistema dei partiti, lavorerò solo per il bene dei cittadini"

Sarò il candidato di tutti i cittadini pescaresi e lavorerò solo per il bene della città, lontano dalle alleanze e dai giochi torbidi dei partiti. A dirlo Domenico Pettinari, consigliere regionale del M5s e vicepresidente del consiglio che ha ufficializzato (anche se la presentazione ufficiale della candidatura ci sarà nelle prossime settimane) la candidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali in programma a Pescara nel giugno 2024. Pettinari si candiderà con una serie di liste civiche che saranno poi elencate in modo definitivo quando inizierà la campagna elettorale.

Pettinari, dunque, conferma l'addio al M5s che lascerà formalmente a marzo 2024, quando scadrà il suo mandato da consigliere regionale pentastellato e che lo vedrà correre separatamente per la corsa delle comunali rispetto al M5s pescarese che dovrebbe allearsi con il centrosinistra per quell'appuntamento elettorale con un candidato sindaco unitario:

"Le inchieste giudiziarie di questi mesi e di queste ultime ore confermano purtroppo quanto dico da anni e il motivo per cui ho scelto di correre lontano dagli schieramenti politici: bisogna uscire dalle logiche che hanno segnato negativamente gli ultimi anni e decenni di politica locale sia regionale che comunale. Ringrazio la magistratura, come sempre, per aver scoperto e mostrato uno spaccato opaco della politica abruzzese, su entrambi i fronti. Ho sempre ribadito di essere contrario ad alleanze con il centrodestra e centrosinistra, rifiuto il concetto di "assembramento" e poltronificio per vincere le elezioni di turno, una logica lontanissima dai bisogni e dalle esigenze dei cittadini che invece voglio rappresentare e che rappresenterò con grande responsabilità".

Pettinari ha anche rivelato di aver ricevuto più volte proposte per essere il candidato sindaco del M5s e di conseguenza della coalizione con il centrosinistra, dichiarando di aver più volte rifiutato proprio per voler costituire qualcosa di alternativo e di diverso rispetto alla tradizionale logica dei partiti.

"Alla luce di queste inchieste giudiziarie, per le quali nessun espontente politico ha avuto alcun commento forte di condanna, abbiamo fatto la scelta giusta: bisogna dare un segnale forte ai cittadini che sono stanchi di vedere una classe amministrative e politica locale lontanissima dalle loro problematiche quotidiane. Io non potrò mai stare assieme a chi appoggia la politica del centrosinistra e del centrodestra abruzzese, per coerenza rispetto alle battaglie che da sempre sostengo in Regione e ora, con questa nuova sfida, anche in Comune. Nel caso dovessi andare al ballottaggio alle comunali, ho già pronto un grande patto con i cittadini che proporrò a tutti coloro che non mi hanno votato al primo turno. Fate attenzione, perchè non è vero come molti credono che i cittadini seguono come "truppe cammellate" le indicazioni di voto date dai partiti a cui si riferiscono: i pescaresi hanno una propria opinione indipendente e voteranno chi fornirà loro proposte reali e credibili".