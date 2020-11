La richiesta del consigliere regionale Pettinari: "Con le nuove restrizioni riattivare l'assistenza psicologica gratuita"

Riattivare immediatamente il servizio di supporto psicologico per i cittadini che, a causa delle restrizioni in atto, soffrono nuovamente la mancanza di libertà negli spostamenti ed in alcuni casi la solitudine. La richiesta arriva dal vicepresidente del consiglio regionale del M5s Pettinari, che si riferisce al servizio telefonico attivato durante la prima ondata di contagi e il primo lockdown in Abruzzo.

Molti cittadini, spiega Pettinari, hanno chiesto di riproporre il servizio considerando la grave situazione pandemica attuale e i comportamenti che hanno portato ad un nuovo distanziamento sociale importante:

Il servizio di supporto offerto da psicologi della ASL o psicologi delle associazioni di volontariato psicologico, è rimasto attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle 20, per tutto il periodo della prima emergenza Covid-19. Un supporto importante quello delle associazioni di volontariato, per esempio l’ associazione italiana Mindfulness Yoga” ha svolto un servizio di consulenza psicologica qualificata collaborando con la Asl di Pescara, mettendo a disposizione terapeuti cognitivo comportamentali volontari, che hanno offerto le proprie conoscenze per dare un sostegno alla popolazione nella gestione di ansia, attacchi di panico, stati depressivi ed altri effetti legati a questa situazione di isolamento per il Coronavirus

Oggi, conclude il consigliere, si è venuta a creare una situazione simile a quella della primavera e quindi diventa necessario questo genere di supposto avvalendosi di associazioni di volontariato che attraverso i propri psicologici, potranno fornire sostegno a quante chiedono aiuto e assistenza psicologica.