Pettinari: “Asl di Pescara nel caos, fino a 15 giorni per i risultati dei tamponi molecolari”

Domenico Pettinari sostiene che la Asl di Pescara è ormai “nel caos”, segnalando un'attesa fino a 15 giorni per avere i risultati dei tamponi molecolari e comunicare così all’utente se è positivo o negativo: "Nel frattempo l’isolamento del soggetto è confinato al suo buon senso".

“È un lasso di tempo lunghissimo quello che passa dall’esecuzione dei tamponi molecolari all’arrivo dei risultati definitivi. La maggior parte delle richieste di aiuto ci arriva dai piccoli Comuni della provincia: siamo davanti a una situazione al di fuori di ogni logica, che mette a serio rischio il contenimento del virus, soprattutto in questi giorni che la variante inglese è arrivata nell’area metropolitana di Pescara e nella sua provincia”.

Al vice presidente del consiglio regionale risponde la stessa Asl, precisando che "il tempo medio di risposta dall’effettuazione dei tamponi è di 1-3 giorni (4 nei giorni in cui vi è il picco dell’esecuzione dei tamponi)". E ancora: "Il referto è visibile sul sistema Quick Web Connect a cui sono collegati tutti i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta, che possono fornire subito informazioni ai loro assistiti. Gli esiti negativi vengono inoltre comunicati a mezzo di chiamata telefonica o sms".

La Asl interviene altresì sull’operatività delle unità speciali di continuità assistenziale, smentendo la notizia circa "la non attività o non funzionamento delle stesse che, attivate dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, intervengono tempestivamente in caso di necessità".