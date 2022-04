Pettinari contro l'amministrazione Masci: "Pescara è una città morta, cittadini e commercianti abbandonati" [VIDEO]

Gli amministratori comunali di Pescara dovrebbero dimettersi per aver abbandonato la città nel degrado, senza vita economica e allo sbando su tutti i fronti. A dirlo il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui attacca l'amministrazione Masci parlando di una città morta soffermandosi sia sulla questione di viale Marconi, dove appoggia la protesta dei residenti e dei cittadini per il nuovo assetto viario, sia sulle condizioni generali della città che sarebbe nel degrado totale senza un'adeguata pulizia e manutenzione delle strade, delle piazze e delle aree verdi.

"I commercianti sono esasperati e non solo in viale Marconi anche lungo corso Vittorio Emanuele e della zona del quadrilatero centrale, i fatturati sono crollati del 50%. Non si organizzano eventi e si tagliano i parcheggi, e di conseguenza gli utenti si sposteranno in massa verso i centri commerciali. Multe a raffica che scoraggiano i cittadini a frequentare i negozi della città, incrementando i guadagni dei grandi gruppi commerciali a discapito dei negozi di prossimità. Serve una lotta democratica ad oltranza, bisogna manifestare e protestare per cercare di salvare la città".