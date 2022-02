Pettinari (M5s) sull'aggressione a Brumotti di Striscia la Notizia: "Pubblicità inaccettabile per la città, basta proclami"

Una pubblicità negativa inaccettabile per la città di Pescara a pochi mesi dalla stagione turistica. Così il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari ha commentato l'aggressione a Brumotti, di Striscia la Notizia, avvenuta durante il servizio girato al Ferro di cavallo a Rancitelli. Pettinari ha evidenziato come la città sia messa alla berlina dallo scempio e dalla vergogna, con le promesse e proclami del centrodestra che però non hanno mai portato a nulla di concreto:

"Sono anni che denuncio quanto accade al Ferro di cavallo, sono anni che mi batto affinché nelle periferie a rischio, che ricordiamolo non si esauriscono a quel quadrilatero, si intervenga buttando fuori dalle case chi le utilizza per azioni criminali per poi essere subito riassegnate a cittadini onesti. Ma sono inascoltato: si pensa a soluzioni spot enormi, come buttare giù un palazzo, quando è chiaro a tutti che la piaga dello spaccio si sposterà di poche decine di metri nelle tante case che, a due passi dal Ferro di cavallo, sono vuote e incustodite. Ribadisco, anche dopo questa ennesima brutta figura su scala nazionale della Regione a trazione centro destra, proprietaria delle case Ater, e dell’Amministrazione comunale, sempre a trazione centrodestra, che ha la possibilità e gli strumenti per intervenire, che l’unica strada è quella di applicare pedissequamente la legge regionale 96/96."

La norma, conclude Pettinari, è buona sulla quale ha lui stesso contribuito, ma va applicata subito, con tutte le istituzioni preposte che devono agire immediatamente:

"Alla luce di ciò che è andato in onda ieri su canale cinque il mio pensiero torna alle forze dell’ordine che con fatica devono gestire una situazione ai limiti del possibile. Grazie a loro e a tutti i cittadini onesti che resistono in quell’inferno aspettando che chi di dovere faccia ciò che è giusto e non solo quello che fa più rumore”. Ricordiamo che il servizio è andato in onda nella puntata del 21 febbraio dove Brumotti è stato minacciato e preso a schiaffi da una donna che sarebbe responsabile dello spaccio di stupefacenti all'interno della sua abitazione.