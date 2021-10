Pettinari (M5s) sull'agente aggredito in carcere: "Fatto gravissimo, da anni denunciamo problemi di sicurezza"

Massima solidarietà all'agente ferito e dura condanna per l'ennesima aggressione avvenuta ai danni di un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Pescara. A parlare è il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari, del M5s, che interviene sull'episodio avvenuto nella sezione 3 del reparto penale della casa circondariale di San Donato dove un detenuto, con la scusa di chiedere informazioni al poliziotto, si è avvicinato al box agenti aggredendone uno.

"Un fatto gravissimo, l'ennesimo, che pone l'accento sulla sicurezza nel carcere di Pescara e sulle difficoltà che quotidianamente gli agenti sono costretti a subire per mantenere l'ordine. Ho già scritto più volte al Ministero e agli organi competenti, la mia battaglia non si ferma qui e continuerò a chiedere strumentazioni adeguate e tutela per gli agenti". Una dura condanna era già arrivata da parte del sindacato Sinappe, che denuncia problemi di sicurezza e di carenza di organico ormai da anni.