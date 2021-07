Le rassicurazioni del presidente Petrelli: "A Pescara mare pulito e balneabile nonostante l'alga rossa"

Il mare di Pescara è perfettamente balneabile nonostante l'arrivo dell'alga rossa, che rappresenta un problema estetico e di tossicità solo per le specie ittiche, ma che è completamente innocua per la salute umana. Lo ha detto il presidente della commissione Ambiente Ivo Petrelli a margine dell'ultima seduta alla quale ha partecipato anche il direttore Arta Dioniso, che ha snocciolato i dati relativi alla balneabilità, perfetta lungo le coste della città.

"L’Arta ha registrato un unico episodio di non balneabilità, il 28 giugno 2021, in via Leopardi, episodio determinato da uno sversamento causato dal malfunzionamento di una pompa di sollevamento. A segnalare il disservizio è stato lo stesso ente gestore, ufficializzando anche la tempestiva riparazione del guasto. E infatti l’Arta ha avuto la possibilità di eseguire il doppio campionamento con gli esami suppletivi che hanno dato esito positivo, facendo registrare l’immediata soluzione della problematica e il ritorno della balneabilità."

Le verifiche, ha spiegato Petrelli, sono subito state avviate dall'Arta per analizzare le alghe, provenienti dal Giappone e che si sviluppano con temperature particolarmente alghe, ma destinate a sparire con l'abbassamento dei valori nelle prossime settimane:

"Ora l’Arta ha alzato l’asticella dell’attenzione per il mese di agosto, quando aumenterà la popolazione residente con l’arrivo dei flussi turistici che, secondo le previsioni, dovranno essere importanti, e dunque occorrerà prestare grande attenzione alla condizione delle acque del mare, ma lo stesso direttore Dioniso ha assicurato che, a suo giudizio, l’estate 2021 si chiuderà nel migliore dei modi. "

L'Arta infine ha avviato anche un'analisi biochimica del fiume, denominata Espro, confermando l'ottimo lavoro svolto dal Comune nella gestione della balneabilità assieme a tutti gli altri enti coinvolti.