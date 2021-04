A Pescara somministrate oltre 41 mila dosi di vaccino anti Covid, Masci: "Pronti a vaccinare fino a tarda serata"

A Pescara sono state somministrate oltre 41 mila dosi di vaccino anti Covid. Lo ha fatto sapere il sindaco Masci con il dato che fa riferimento al 16 aprile. Di queste, 27 mila sono prime dosi e 14 mila seconde dosi di richiamo. Il primo cittadino ha sottolineato come il centro vaccinale in via Tirino è in perfetta operatività ed è diventato il punto di riferimento cittadino per sconfiggere la pandemia.

Il sindaco auspica ora che arrivino le forniture di dosi promesse: