Entro la primavera 2021 verranno installate a Pescara 332 telecamere di sorveglianza: le zone e le strade interessate

Entro la primavera 2021 Pescara avrà 332 telecamere di sorveglianza, divise in 30 macroaree della città, per il controllo h24 delle zone più sensibili e collegate alla centrale operativa della polizia municipale allestita nell'ex Omni in via del circuito, con un alert inviato a fronte di qualsiasi situazione di pericolo. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione comunale sicurezza Armando Foschi, a seguito della riunione dell'ultima seduta.

Foschi ha specificato che durante il lockdown ed in questi mesi la procedura per l'acquisto e l'installazione delle telecamere non si è mai fermata, per un servizio cruciale per contrastare la microcriminalità e deterrente per chi vuole compiere atti e reati di ogni genere. La spesa, ha fatto sapere l'assessore Sulpizio, è stata di 1,4 milioni di euro: 170 saranno completamente nuove, di cui 159 telecamere intelligenti e 11 telecamere per la lettura delle targhe; 162 sono le telecamere comunali già esistenti sul territorio che, in due lotti di 81 impianti ciascuno, verranno ammodernate e adattate, con l’installazione dei nuovi software.

La mappa prevede questa suddivisione territoriale per le telecamere nuove:

4 telecamere in piazza Salvo D’Acquisto

12 impianti in via Tavo

10 telecamere sulle aree di risulta

4 al Ponte Flaiano

4 in piazza San Francesco

8 in piazza Sacro Cuore

4 in piazza Italia

8 lungo corso Vittorio Emanuele;

6 telecamere in via Aldo Moro

6 telecamere lungo via Po

4 in via San Marco

4 in via Rio Sparto;

2 in piazza Italo Febo

6 in via San Donato

3 in via Adige

4 in via Panaro

2 in via Neto

6 in via Carlo Alberto Dalla Chiesa

4 in piazza Alcyone

4 tra via del Santuario-via di Sotto

4 in viaRubicone

4 telecamere in via del Santuario, nella zona delle case popolari

2 in via Thaon de’ Revel.

Altre 44 verranno posizionate in siti dove ci sono già infrastrutture:

8 impianti al Museo Vittoria Colonna e nelle aree limitrofe

6 in piazza IV Novembre

3 in piazza San Gabriele

7 in piazza San Giuseppe

10 in piazza Salotto

6 al Mercato coperto di Portanuova e aree limitrofe

4 in via Lago di Capestrano

Infine le altre 162 telecamere già esistenti saranno potenziamenti ed aggiornate con software di ultima generazione, e sono quelle già presenti su tutto il territorio comunale. Nella centrale operativa all'ex Omini sarà posizionato un maxi video wall con 9 monitor da 55 pollici e 3 postazioni operative. Sono state ricevute ed aperte le buste con le offerte per il bando, ed entro un mese ci sarà l'aggiudicazione provvisoria con i 35 giorni per far scattare l'aggiudicazione definitiva. I lavori dureranno sei mesi e dunque il tutto sarà completato entro la primavera 2021.