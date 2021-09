Anche a Pescara uno striscione di Casapound sulle tombe profanate a Nettuno

Lo striscione, affisso in circa 100 città italiane, fa riferimento alla profanazione delle salme dei caduti del Battaglione Barbarigo, sepolti al Campo della memoria di Nettuno

Anche a Pescara i militanti di Casapound hanno affisso uno striscione riguardante i fatti avvenuti a Nettuno dove è avvenuta la profanazione delle salme dei caduti del Battaglione Barbarigo, sepolti al Campo della memoria con la scritta “L’identikit dei codardi è da sempre lo stesso: infami senza onore! A Nettuno Barbarigo non si arrende"

Casapound condanna il gesto parlando di un atto infame:

"Solo vigliacchi e codardi potevano compiere un gesto tanto infame e non è difficile trovarne i mandanti morali, gli stessi che nei salotti buoni della sinistra borghese si indignano di fronte alle immagini dei talebani che profanano chiese e cimiteri ma tacciono compiacenti quando la stessa cosa succede a pochi metri dai loro consigli comunali.

Il silenzio del mondo politico di fronte a uno scempio del genere è inqualificabile e ingiustificabile: chi tace diventa complice di chi ha materialmente compiuto l'atto. Vero è che non ci aspettiamo molto da parte di chi ha fatto rimuovere una targa dedicata ai martiri delle Foibe perché la frase di Dante Alighieri che vi era incisa viene giudicata troppo "guerrafondaia.

Da parte nostra, vogliamo ricordare a questi pagliacci che non basta certo frantumare una lapide e rubare le spoglie di un caduto per annientare uno spirito che vive da millenni: seppur morti, loro ardono, al contrario di voi, gusci vuoti fabbricati in serie da una società già morta".