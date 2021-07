Parte "Pescara solidale", l'iniziativa del Comune con voucher per servizi destinate alle famiglie in difficoltà

Presentato il programma dell'amministrazione comunale "Pescara solidale" che prevede l'erogazione di una serie di voucher e buoni alle famiglie in difficoltà per alcuni servizi come centri estivi, servizi socio-educativi e forniture.Le tipologie di intervento sono denominate Ri-accogliamoci, Re.co.de, centri estivi socio educativi e ricreativi e Family Help.

Si tratta di interventi per contrastare gli effetti economici della pandemia sulle famiglie più in difficoltà, e prevede la consegna di buoni materiali per forniture, sia aiuti immateriali come (buoni/voucher per servizi ludico - ricreativi, educativi e sportivi. Per accedere occorre registrarsi online utilizzando il link sul sito del Comune di Pescara.

All’interno della pagina Pescara Solidale ci saranno i link di ingresso alle piattaforme informatizzate utili per inoltrare la richiesta, sia come beneficiario dei voucher sia per iscriversi al catalogo dei soggetti erogatori come fornitori dei benefici previsti.

I beneficiari potranno utilizzare i buoni con i fornitori selezionati tramite bando ed iscritti al "catalogo dei soggetti erogatori di servizi e forniture".

I requisiti richiesti sono residenza Comune di Pescara, possesso di permesso di soggiorno (da almeno tre anni), in caso di cittadini extracomunitari, attestazione Isee in corso di validità (non è ammessa la Dsu), tessera sanitaria e numero di cellulare attivo. I voucher saranno erogati direttamente al beneficiario che ha inoltrato la richiesta con accredito sulla tessera sanitaria utilizzabile tramite il Pin che il beneficiario riceverà via sms sul numero indicato sulla domanda. A disposizione dei cittadini per la compilazione delle domande il call center sociale allo 085 4283200 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00, gli “sportelli di sscolto sociale” in Via Rubicone 15 e nel centro servizi famiglie al Comune, in Piazza Italia 14, oppure tramite help desk per i problemi tecnici allo 085 9210048, attivo dalle 9 alle 19, dal 12 al 21 luglio

Al massimo possono essere presentate due istanze per i quattro servizi, e i fondi a disposizione sono 400 mila euro. Il sindaco Masci ha dichiarato:

“Presentiamo oggi un intervento di estremo rilievo per la comunità pescarese. Una fascia consistente della popolazione sta soffrendo una condizione di disagio, incrementata dall’emergenza sanitaria, e cerchiamo quindi in questo modo di sostenere i nostri concittadini. Ho sempre sostenuto che nessuno deve restare indietro e il programma Pescara Solidale rappresenta una risposta concreta in questa direzione, frutto del lavoro del nostro settore delle Politiche sociali che ringrazio per tutto quanto fatto finora”.

L'assessore Adelchi Sulpizio ha aggiunto:

“Pescara Solidale è il frutto dell’ascolto attivo dello staff delle Politiche Sociali verso le famiglie nostre concittadine. I servizi sociali si sono attivati per comprendere le esigenze più impellenti e hanno reperito i fondi necessari all’erogazione di buoni e voucher per servizi e forniture destinate alle famiglie.

"Gli aiuti saranno veloci, immediati e concreti grazie alla dotazione informatica che consente di snellire le procedure e permetterà la spendibilità dei voucher in tempi rapidi. Mi preme sottolineare che “Pescara Solidale” non solo sosterrà le famiglie in questa fase in cui i bisogni di socializzazione sono stati imprescindibili per via del lungo isolamento dei bambini, ma vuole dare nuovo impulso all’economia pescarese, sostenendo anche gli operatori, anche loro gravemente provati dalla pandemia."