Pescara Multiservice, Pignoli: “Udc fa approvare emendamento per salvaguardare posti di lavoro del settore verde”

Il capogruppo dell’Udc Pignoli interviene dopo che il consiglio comunale ha dato l'ok, questa mattina, per il passaggio alla Pescara Multiservice dei servizi di manutenzione e monitoraggio di 65 parchi cittadini. Le competenze saranno affidate alla società in house dal primo gennaio 2022, e per i prossimi cinque anni:

“L'Udc - commenta Pignoli - ha fatto approvare un emendamento che servirà a salvaguardare posti di lavoro del settore verde. Si tratta di un risultato che ci inorgoglisce perché così facendo siamo riusciti a non lasciare per strada tanti padri di famiglia”.

E poi aggiunge: “Abbiamo sostenuto e incoraggiato la scelta del consiglio comunale di dare un indirizzo preciso a Pescara Multiservice: il servizio verde andrà svolto dagli operai che già oggi sono in servizio ad Ambiente Spa. La proposta iniziale era troppo debole e siamo stati molto soddisfatti di aver potuto condividere con forze di minoranza e di maggioranza un emendamento che rende chiaro e limpido l’indirizzo del Comune di Pescara, socio unico di Pescara Multiservizi Srl. Questo è un primo risultato molto importante. Ma restano altre battaglie tutte da combattere, come la dotazione di un piano industriale di Ambiente Spa e la difesa del diritto di chi è regolarmente in graduatoria e attende che questa venga utilizzata”.