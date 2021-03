Anche Pescara protagonista al Milano Digital Week dedicato allo sviluppo della trasformazione digitale

Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Cremonese. L'evento si tiene in modalità digitale dal 17 al 21 marzo

Anche Pescara protagonista del Milano Digital Week, la manifestazione dedicata allo sviluppo ed all'innovazione digitale nelle città italiane. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Alfredo Cremonese, aggiungendo che la nostra città è stata invitata grazie ai progetti presentati negli ultimi mesi, fra cui il virtual tour nell'ambito dell'iniziativa "Pescara 360° experience".

Al Milano Digital Week sono previsti oltre 650 eventi online, e Pescara ha partecipato in collegamento via streaming alle 14 di oggi giovedì 18 marzo illustrando i progetti avviati per potenziare lo sviluppo digitale riguardante i servizi e la promozione della città.