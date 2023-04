Pescara conquista anche la Bandiera Azzurra per la promozione dello sport e dell'attività fisica in città

Altro importante riconoscimento per la città di Pescara. Dopo la bandiera verde per le migliori spiagge italiane per bambini, la bandiera blu che da quasi tre anni certifica la qualità delle acque e dei servizi di balneazione, quest'anno è stata conquistata anche la bandiera azzurra, assegnata dalla Fidal Federazione italiana di atletica leggera - e dall’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) per l'impegno nel voler migliorare la qualità della vita dei cittadini con politiche pubbliche per la promozione dello sport e dell’attività fisica in ambiente urbano come spiega Stefano mei, presidente di Fidal assieme all'onorevole Roberto Pella vicepresidente vicario di Anci.

La Città di Pescara riceverà ufficialmente il vessillo, che sarà consegnato nelle mani del sindaco Carlo Masci, direttamente da Maurizio Damilano, campione olimpico ideatore del progetto e delle altre attività collaterali. Il primo cittadino ha commentato:

"È un altro importante traguardo che abbiamo raggiunto a conferma del livello che Pescara ha raggiunto nella promozione dello sport e del benessere dei cittadini. Un’attestazione della bontà delle scelte che abbiamo portato avanti in questi anni sia in riferimento alla vivibilità della nostra Pescara sia, in questo caso, riguardo all’incentivazione alla pratica sportiva. Partiranno infatti a breve lavori che incrementeranno l’impiantistica sportiva disponibile, con nuove strutture e palestre che amplieranno l’offerta per l’utenza. Ma a questo aggiungo le nostre spiagge e la rete di parchi e aree verdi attrezzate dove, soprattutto nella bella stagione, è possibile fare movimento e vivere all’aria aperta. Ringrazio la Fidal e l’Anci per questo riconoscimento e invito Stefano Mei e l’onorevole Pella a venire a farci visita."

La bandiera azzurra vuole promuovere l'attività fisica agonistica ed amatoriale puntando sull'atletica leggera e sulle varie discipline a disposizione, oltre ad una corretta educazione alimentare e per la prevenzione dei fattori di rischio. Un processo culturale che a Pescara mira alla valorizzazione delle aree dedicate all’attività motoria e sportiva, al cammino e alla corsa in ambienti e sostenibili e protetti, incoraggiandone la pratica a tutela della salute.