Pescara ricorda l'eccidio di Colle Orlando con una cerimonia davanti al cippo commemorativo [FOTO]

Anche quest'anno la città di Pescara ed il Comune hanno voluto ricordare i martiri dell'eccidio avvenuto a pescara a Colle Orlando, dove tre cittadini innocenti furono trucidati dai nazisti il 13 ottobre 1943. Il sindaco Masci, assieme al presidente del consiglio Antonelli, al vice prefetto Carlo Torlontano, alle autorità militari di carabinieri, polizia e guardia di finanza, vigili del fuoco e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma si è recato davanti al cippo commemorativo che sorge vicino alla scuola, per una cerimonia ufficiale.

Le vittime furono Carlo Alberto Di Berardino, Marco Di Giacomo e Giuseppe Macini. I nazisti li uccisero dopo averli prelevati di forza dalle loro case dove erano stati rinvenuti fucili da caccia disattivati e non funzionanti. Condotti a Colle Orlando, furono costretti a scavarsi la fossa e poi fucilati.

La punizione era stata immediata, secondo le criminali leggi di guerra dei nazisti. Non possiamo e non vogliamo usare la parola “giustiziati”, perché in quel gesto criminale non c’era nessuna forma di giustizia. Il cippo che rende onore alle vittime di quel 13 ottobre 1943 deve essere di monito a ricordare che la ferocia della guerra non risparmia niente e nessuno, nei corpi e nelle anime, colpevoli e innocenti.

Ma quando si tratta di innocenti, come in questo caso, è ancor di più nostro preciso dovere perpetuarne i nomi e il ricordo. Oggi dobbiamo loro un gesto di pietà, che nel 1943 venne negato, e di riconoscenza, perché la strada verso la libertà e la democrazia è stata costruita anche col loro sangue e col loro sacrificio, affinché quanto accaduto ci sia di monito a costruire un presente e un futuro migliori