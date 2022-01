Pescara ospiterà una delle tappe del campionato di serie A di beach soccer

Pescara ospiterà una tappa del campionato italiano di Serie A di Beach Soccer. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Patrizia Martelli a seguito dell'incontro al quale hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, il presidente del comitato regionale Lnd Abruzzo Concezio Memmo, i coordinatori nazionale e regionale del dipartimento di Beach Soccer Roberto Desini Flavia Antonacci.

Il sindaco Masci ha spiegato che si tratta di un altro grande appuntamento sportivo che animerà l'estate 2022, con oltre 20 rappresentative da tutta Italia lungo la spiaggia della città, una vetrina importante e per questo si è complimentato con l'assessore ed i dirigenti della Lnd. Nei quattro giorni dell'evento si terrà prima il torneo di qualificazione alle finali nazionali di Serie A con le 20 squadre impegnate dal giovedì alla domenica, ed è ancora da definire la data precisa fra l'ultimo fine settimana di maggio o il primo di giugno.

L'assessore Martelli ha aggiunto:

"Abbiamo accolto con entusiasmo questa manifestazione su input della Lnd Abruzzo. Grazie al nostro patrocinio, teatro delle partite sarà, se non vi saranno impedimenti al momento imprevedibili, il tratto del lungomare all’altezza della Nave di Cascella. È un’occasione per far conoscere Pescara e un numero consistente di persone, atleti e dirigenti, che avranno occasione di visitarla." La responsabile del Beach Soccer per Lnd Antonacci ha parlato di u sopralluogo con esito positivo:

"Siamo molto felici che l’Abruzzo e Pescara possano essere lo scenario di una fase di estrema importanza del calendario di serie A. Aggiungo che tra le venti partecipanti, anche se le iscrizioni sono ancora in corso, dovrebbe esserci come lo scorso anno anche la Vastese."