Pescara si presenta alla Bit di Milano con un video promosso dal Comune: "Ogni stagione è quella giusta" [VIDEO]

Un video di circa due minuti e mezzo dedicato a Pescara, la città dove "ogni stagione è quella giusta". Si presenta così alla Bit di Milano la nostra città con il filmato promozionale realizzato dall'amministrazione comunale, presente alla Borsa internazionale del turismo con l'assessore Alfredo Cremonese e una delegazione dell'ente comunale.

Il video inizia mostrano dall'alto la fontana luminosa in piazza della Rinascita, che lo ricordiamo è stata inaugurata pochi mesi fa, e proprio partendo dalla tastiera della fontana il girato mostra le peculiarità di Pescara: dal Ponte del mare, al lungomare, fino all'Aurum e il centro storico evidenziando come ormai la nostra città sia viva 365 giorni l'anno con cultura, concerti, iniziative e spettacoli di ogni genere. L'assessore Alfredo Cremonese, da noi raggiunto, ha commentato:

"Una grandissima soddisfazione aver portato, dopo un duro lavoro, la città di Pescara nella Borsa internazionale del turismo. Siamo soddisfatti dopo aver ottenuto la bandiera blu, di poter finalmente mostrare come il turismo sia la chiave economica di Pescara e di tutto il territorio. Abbiamo creato tantissimi eventi per fare in modo che la nostra città venisse vissuta un tutti i periodi dell'anno: oltre ad avere una grande importanza per la visibilità, permettono di intercettare utenti provenienti da tutta Italia e tutta Europa non solo d'estate. La presentazione è stata una grande soddisfazione, abbiamo incontrati tanti operatori interessati alla nostra città. Inoltre la Bit è utile per farci capire anche come si muovono le altre città e quali sono i focus su cui puntano".