Al via il bando del Comune per l'assegnazione dei contributi per gli inquilini morosi incolpevoli. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Sulpizio, aggiungendo che il fondo complessivamente ammonta a 278.638 euro. Si tratta di una misura concreta di sostegno sociale a coloro che, a causa della pandemia o comunque per problemi economici gravi, non sono in grado di pagare regolarmente gli affitti delle proprie abitazioni.

Il fondo è finanziato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripartito fra i comuni capoluogo abruzzesi e quelli ad alta tensione abitativa.

Tale fondo è finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini destinatari di un atto di intimazione di sfratto, quando questa sia stata causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo famigliare.