Pescara vicina alla terza Bandiera Blu consecutiva, il 12 maggio la cerimonia della Fee con l'annuncio ufficiale

Pescara si avvia verso la conferma, per il terzo anno consecutivo, della Bandiera Blu. In settimana infatti ci sarà la comunicazione ufficiale da parte della Fee delle località che potranno fregiarsi dell'importante vessillo per l'estate 2023. Il sindaco Carlo Masci ha rivelato di essere stato invitato ufficialmente dal presidente alla conferenza stampa che si terrà a Roma il 12 maggio e dunque sembra concretizzarsi la possibilità che Pescara possa anche quest'anno ottenere la Bandiera blu che, lo ricordiamo, viene assegnata non solo per la qualità delle acque di balneazione, ma anche per un'altra serie di importanti parametri fra cui il livello di raccolta differenziata nel Comune, i servizi in spiaggia per persone disabili e per le famiglie.

Intanto proprio i dati Arta relativi alle acque del litorale cittadino, come d'altronde quelli di qualche settimana fa, continuano a mostrare valori ben al di sotto dei limiti per la contaminazione in tutti i punti di prelievo. L'obiettivo, quindi, oltre a quello della riconferma è anche quello di estendere la Bandiera blu anche ad altri tratti del litorale pescarese. Per il 2024, lo ricordiamo, anche il comune di Montesilvano e quello di Città Sant'Angelo puntano alla candidatura per ottenere il riconoscimento dalla Fee.