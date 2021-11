A Pescara Ambiente verrà affidato dalla Provincia il servizio di controllo degli attestati di prevenzione energetica

Lo scorso 4 novembre si è svolta la seduta della V commissione "Pianificazione territoriale, Ambiente e Patrimonio, Politiche del lavoro" presieduta dal consigliere provinciale Davide Berardinucci e dedicata all'approvazione del progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario per lo svolgimento del servizio di controllo degli attestati di prevenzione energetica e affidamento del servizio alla società Provincia Ambiente.

Il vicepresidente della Provincia Maurizio Giancola ha parlato di una misura dal grande valore politico, che intende affidare fino al 2023 un ulteriore servizio a Provincia Ambiente e punta anche a tutelare la società i posti di lavoro dei soggetti che vi sono impiegati. Il consigliere Davide Berardinucci ha aggiunto:

"Va fatta una riflessione in previsione della volontà del Comune di Pescara di non affidare più a Provincia Ambiente alcuni servizi bisogna immaginare un percorso strutturale che porti la Società ad ampliare i propri servizi ed essendo propositiva nei confronti dei vari enti con progetti o servizi innovativi, del resto la modifica della ragione ed oggetto sociale va proprio in questa direzione".

La proposta verrà portata al prossimo Consiglio Provinciale che si svolgerà lunedì 8 novembre. Presenti alla V commissione, oltre ai titolari consiglieri Giancola, Berardinucci e Tulli vi erano ad assistere anche i consiglieri Camplese e Vespa oltre al dirigente Epifano, alla segretaria provinciale Buccilli ed una rappresentanza della società Provincia Ambiente.