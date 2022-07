Anche Pescara festeggia i 150 anni del corpo degli Alpini: due giorni di eventi in città

Pescara sarà protagonista dell'adunata regionale degli alpini, in occasione dei 150 anni dalla fondazione del corpo. Il prossimo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 luglio, la nostra città sarà invasa dalle penne nere che hanno trovato massima disponibilità dal Comune di Pescara concedendo il patrocinio e stabiliendo, con una delibera di giunta, di sostenere e collaborare alla realizzazione dell’evento celebrativo ritenuto, a ragione, di alto valore simbolico e culturale, ma anche un’opportunità per valorizzare l’immagine della città, la sua vocazione culturale e turistica nonché per promuovere l’immagine del territorio.

Il Comune garantirà quindi il sostegno logistico all’Ana: fornitura del palco comunale in Piazza della Rinascita per l’esibizione dei Cori degli Alpini del 9 luglio e per i saluti istituzionali del 10 luglio, imbandieramento della città, servizio di ordine pubblico e vigilanza delle aree chiuse al traffico.

Il programma della manifestazione: sabato 9 luglio: ore 17,00 arrivo del vessillo sezionale presso Piazza Unione; ore 17,45 inizio corteo fino a Piazza Garibaldi; ore 18,00 alza-bandiera e deposizione di una corona d’alloro al monumento dei Caduti, in Piazza Garibaldi, con corteo partendo dal Comune; ore 20,00 in Piazza della Rinascita esibizione del Coro degli Alpini.

Domenica 10 luglio:ore 08,30 ritrovo degli Alpini in Piazza Unione; ore 9,30 ammassamento in Piazza Unione; ore 10,15 inizio sfilata da Piazza Unione, con un percorso circa m.1.400/1.500 secondo il seguente itinerario: Piazza Unione, Ponte Risorgimento, Piazza Duca D’Aosta, Strada Statale 16 Bis, Corso V. Emanuele II, Stazione Vecchia, Corso Umberto I, Piazza della Rinascita; ore 11,30 scioglimento in Piazza della Rinascita, allocuzioni autorità e termine manifestazione.