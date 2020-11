Perdite idriche a Montesilvano, la denuncia di Rifondazione Comunista. Il segretario provinciale Corrado Di Sante segnala che "metà dell’acqua immessa nelle condutture si perde. In città oltre 3.000.000 di metri cubi di acqua potabile di sorgente ogni anno non arriva a destinazione", determinando così "un danno ambientale ed economico enorme e drammatico".

Rifondazione Comunista evidenzia che "nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti da settimane proseguono copiose a Montesilvano in via Sila, via Trasimeno e via Trieste (di fianco Stella Maris) le perdite idriche. I cittadini sono davvero esasperati. Ha il sapore della beffa ritrovarsi senza acqua e avere davanti casa una perdita da settimane, con segnalazioni senza alcun esito. Una situazione che evidenzia il totale fallimento dei vertici di Aca nella gestione del servizio idrico".

Per Di Sante "l’amministrazione De Martinis ha il dovere di intervenire. È necessaria una ricognizione delle perdite attive su tutto il territorio comunale, per concordare con l’Aca un cronoprogramma per le riparazioni. Inoltre da mesi la città è senza sportello Aca. È il tempo delle risposte, l’acqua è un bene essenziale, una priorità per l’oggi e per il futuro".