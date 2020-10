Nuove perdite idriche, Blasioli striglia l'Aca: "Nessuno interviene dopo le segnalazioni"

Nuove perdite idriche in città, Blasioli striglia l'Aca: "Le segnalazioni ci sono ma nessuno interviene". Il consigliere regionale del Pd parla di "condotta incredibile" e sottolinea che a Pescara Colli “sono ormai 18.000 le famiglie lasciate a secco in piena pandemia: è l’ennesima giornata nera per la città e per la nostra provincia”.

Intanto si moltiplicano le segnalazioni delle perdite: "Io da solo - precisa Blasioli - ne ho documentate ben tre di rilevanti dimensioni e in differenti zone della città in una settimana". Tra le varie perdite, una si registra in via Monte Breccioso, strada che collega via di Sotto a via Colle Innamorati, dove da circa un anno i residenti lamentano lo scroscio continuo di acqua potabile che esce nel pozzetto della fognatura. Situazione analoga si verifica anche via Gobetti, proprio in mezzo alla strada, dove peraltro sono in corso lavori di riqualificazione.