A Pescara 64 percettori di reddito di cittadinanza saranno i nuovi "nonno vigile"

A partire da lunedì 24 settembre, con l'apertura ufficiale delle scuole in Abruzzo e a Pescara, prenderanno servizio in città 64 percettori del reddito di cittadinanza: 54 avranno il ruolo di "nonno vigile" davanti alle scuole mentre altri 10 saranno in servizio sugli scuolabus.

Lo ha fatto sapere l'assessore Sulpizio, presentando il progetto che porta Pescara ad essere la prima città d'Italia arrivata già alla fase operativa di pubblica utilità delle persone che ricevono il sussidio del reddito di cittadinanza. Presenti anche il dirigente Molisani, i maggiori della polizia municipale Matteo Silvestris e Marco Porreca, la presidente della commissione politiche sociali Maria Rita Carota e il consigliere Cristian Orta.

La selezione è stata condotta su 900 persone a cura di psicologi e assistenti sociali, per far emergere le figure migliori che poi hanno seguito un apposito corso di formazione. L'assessore:

È un ruolo importantissimo che non si limita all’attraversamento in sicurezza sulle strisce pedonali, ma di controllo delle scuole, di intervento, di aiuto e di segnalazione di eventuali emergenze o problematiche alla Polizia Municipale. Un servizio da svolgere con amore per la crescita professionale e per il ruolo sociale. Per il Comune questo progetto è a costo zero ma conta soprattutto l’aspetto dell’inclusione di ulteriori 64 percettori di reddito di cittadinanza

La presidente Carota ha evidenziato l'importanza di questo compito per chi offre servizio alla collettività.

