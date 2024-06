Perazzetti sulla vittoria alle comunali: "Risultato importantissimo, abbiamo scritto una pagina storica della politica angolana"

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti commenta la vittoria alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno portandolo al secondo mandato consecutivo. Perazzetti ha battuto gli altri due candidati sindaco ottenendo una percentuale del 52,47%. Il primo cittadino, raggiunto da IlPescara.it ha commentato:

"Garantiremo un continuum nella crescita della nostra città, portando a compimento tutte le numerosissime opere del programma. Si tratta di un risultato importantissimo, dal punto di vista politico e storico perchè ci siamo scontrati contro una compagine che aveva ex sindaci ed ex amministratori dietro le quinte, che 5 anni fa non si erano ricandidati consapevoli della situazione difficile che avevano lasciato in eredità, mentre adesso grazie al nostro lavoro la situazione è profondamente diversa con tanti indicatori positivi della città. Ci siamo scontrati quindi con la compagine storica del centrosinistra, e siamo riusciti a vincere per coerenza e consapevolezza del lavoro svolto fino ad oggi. Ringrazio tutti i candidati, la Lega e Fratelli d'Italia che ci hanno appoggiato, la lista civica di "SiAmo" che a Città Sant'Angelo è vincente, e tutti coloro che ci hanno sostenuto. Abbiamo scritto una pagina importante della storia politica angolana".