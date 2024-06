L'annuncio di Perazzetti: "Assegnati 864 mila euro per il secondo asilo nido comunale a Città Sant'Angelo"

Importante stanziamento di fondi per portare avanti a Città Sant'Angelo il progetto del secondo asilo comunale angolano. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, con un post sui social che annuncia l'assegnazione di oltre 860 mila euro per la struttura che sorgerà in zona Fonte Umano:

"Assegnati 864.000€ per costruire una nuova struttura da 36 posti a Fonte Umano. Stiamo lavorando sodo per regalare alla comunità angolana il secondo asilo a San Martino in soli 2 anni. Dopo il recente avvio della costruzione dell'asilo nido Caravella da 68 posti, abbiamo ricevuto dei finanziamenti per un investimento importante a cui attribuiamo un valore per la qualità del sistema scolastico. Un progetto con il fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie e in particolare delle donne, a cui offriamo uno strumento in più per la conciliazione tra lavoro e maternità, da sempre nostro goal." Ricordiamo che per l'asilo "La caravella" il progetto è già stato presentato e verrà realizzato in via Torre Liquirizia.