Il sindaco Perazzetti replica all'opposizione sulle assunzioni nel suo staff: "Stop a polemiche sterili"

Stop a polemiche sterili e più proposte concrete. Così il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti, da noi interpellato, replica al Pd e a "Insieme per Città Sant'Angelo" che lo hanno attaccato accusandolo di incoerenza in merito all'assunzione di un nuovo membro dello staff avvenuta negli ultimi giorni, senza un bando di concorso, fatto contestato alla precedente amministrazione di centrosinistra quando lo stesso Perazzetti era all'opposizione.

Il primo cittadino ha spiegato:

"Così come è sempre avvenuto per prassi nelle amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni, il sindaco procede ad inserire nel suo staff persone di comprovata capacità come nel caso in questione, dove una giovane angolana è stata inserita per le qualifiche da lei possedute. L'assunzione è avvenuta per l'area comunicazione e la ragazza è laureata all'università dell'Aquila con un master in giornalismo conseguito alla Sapienza di Roma. Ha dunque tutti i titoli necessari, a differenza del passato dove spesso non si sono viste persone con questa caratura. Abbiamo valutato anche altri curriculum, ed alla fine è stata scelta questa candidata per le sue capacità. Ai consiglieri di opposizione chiedo di fare più proposte concrete per il bene di Città Sant'Angelo concentrandosi dunque su questo invece delle solite polemiche sterili, delegittimando o attaccando persone di Città Sant'Angelo a cui viene data un'opportunità lavorativa".