Il sindaco Perazzetti sull'annullamento della rassegna "Dall'Etna al Gran Sasso": "Forte dispiacere per un evento importante"

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti commenta la decisione presa dall'associazione "Dall'Etna al Gran Sasso" di non organizzare, per l'estate 2022, la diciassettesima edizione della nota rassegna enogastronomica e culturale che negli anni ha sempre ottenuto un grande successo di pubbolico. Il primo cittadino, da noi interpellato, si è detto dispiaciuto per la decisione presa, ribadendo, come la stessa associazione ha rimarcato, di aver dato sempre come amministrazione comunale la massima disponibilità per cercare di trovare una soluzione e fornendo sostegno per poter proseguire l'esperienza frutto del gemellaggio con la città siciliana di Nicolosi.

E proprio Perazzetti ha fatto sapere di aver inviato una lettera al sindaco di Nicolosi, per chiedere un incontro in tempi brevi al fine di capire, anche se in modo istituzionale, come rinnovare il gemellaggio trovando soluzioni e idee comuni per decidere il da farsi. L'obiettivo è arrivare ad un incontro già al massimo la prossima settimana. Ricordiamo che l'associazione aveva spiegato che alla base della decisione di non confermare l'evento c'erano diverse motivazioni, fra cui la mancanza degli sponsor storici che hanno sempre sostenuto fino ad ora economicamente l'evento, e problematiche legate alla gestione dei bus navetta con l'azienda di trasporto pubblico Tua, oltre all'aumento dei costi per le materie prime e per i servizi collegati alla perfetta gestione della rassegna che ogni anno ha portato decine di migliaia di utenti nella città angolana.