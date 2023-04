Perazzetti replica all'opposizione sulle sedute del consiglio comunale: "Nessun bavaglio, mai sottratto al confronto"

Arriva la replica del sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti, in merito alle critiche e polemiche sollevate dall'opposizione per le mancate convocazioni delle sedute del consiglio comunale. In particolare, i consiglieri Antonio Melchiore, Arianna Spacco, Catia Ciavattella, Ernestina Caralla, Lucio D’Anteo, Mauro Patrizii, Patrizia Longoverde e Stefano Seracini lamentano la mancanza di trasparenza e dialogo con l'opposizione da parte dell'amministrazione Perazzetti, ricordando che in passato veniva convocata almeno una seduta al mese del consiglio per il rispetto della democrazia, invece attualmente questo non avviene:

"Sarebbe opportuno discutere apertamente dei futuri e sempre presunti progetti di questa amministrazione, eventuali partecipazioni ai bandi del pnrr (piano nazionale di ripreso e resilienza), che fine ha fatto il piano regolatore e soprattutto che fine ha fatto il biodigestore”.

Perazzetti. da noi contattato, ha replicato:

"Nessun bavaglio ho voluto mettere all'opposizione, anzi come ormai da tempo diverse amministrazioni comunali che si sono succedute, hanno cercato di ottimizzare le convocazioni perchè, come l'opposizione sa bene, i consigli hanno un costo ed è necessario convocarle quando ci sono motivazioni importanti o nel caso urgenti. È normale di cercare di dilatare i tempi, ma non ci si sottrae mai alle interpellanze, domande e mozioni presentate dai consiglieri che potevano tranquillamente sollecitare l'ufficio di presidenza, ma nulla di questo è stato fatto. Inoltre, forse i consiglieri di minoranza si sono dimenticati del regolamento del consiglio comunale, che prevede la possibilità di richiedere la convocazione del consiglio comunale per 1/5 dei consiglieri. Lo potevano fare, non l'hanno fatto forse proprio per la scarsità delle argomentazioni che hanno da proporre. Si è trattato solo di un tentativo di avere della visibilità".