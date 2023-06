Perazzetti sui lavori all'ingresso del centro storico di Città Sant'Angelo: "Via l'asfalto dal borgo, è la nostra cartolina di benvenuto per i turisti"

Dare un volto nuovo, più suggestivo e caratteristico, all'ingresso del centro storico di Città Sant'Angelo, che rappresenta di fatto la cartolina per i turisti e gli utenti che arrivano in uno dei borghi più belli d'Italia. È questo l'obiettivo che intende raggiungere l'amministrazione Perazzetti con i lavori in corso e quelli in arrivo nella zona del centro storico angolano. Il sindaco Matteo Perazzetti, da noi raggiunto, ha spiegato che i lavori appena appaltati dalla giunta per 300 mila euro, riguardanti il rifacimento della pavimentazione all'ingresso del borgo fanno parte del progetto più ampio, già in parte partito, di riqualificazione di tutta la zona del belvedere e della via d'accesso alla parte alta di Città Sant'Angelo.

"Prosegue quell'opera di ristrutturazione e riqualificazione dell'intero centro storico, che abbiamo iniziato con la realizzazione del muro di contenimento del giardino comunale, e poi con i lavori sulla curva della Martella, che rappresenta da sempre uno dei posti più belli e suggestivi per ammirare il paesaggio attorno a Città Sant'Angelo. Ora, con questo ultimo intervento appaltato, andremo ad agire in via Unità d'Italia, una grande opera di rifacimento dell'asfalto e non solo per la vera e propria porta d'ingresso nel borgo. Noi vogliamo eliminare tutto l'asfalto dal centro storico, un vero e proprio obbrobrio e che rovina la bellezza del centro storico, che sostituiremo con una pavimentazione di pregio, in modo che qualsiasi cittadino e turista che entra nel borgo possa comprendere e godere di tutta la sua bellezza. Vi sarà anche un grande attraversamento pedonale illuminato davanti al giardino comunale, che servirà anche da monito per far rallentare tutti i veicoli in quanto si entra in una zona pedonale".

Altri lavori in arrivo nella città angolana saranno quelli riguardanti via Torrette dove sarà aperto un cantiere di riqualificazione e di rifacimento dell'asfalto per un importo di 180 mila euro, dove verrà anche prolungato il marciapiede fino al campo sportivo.