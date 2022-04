Il sindaco Perazzetti sull'Istituto Fabbiani: "Prevista la costruzione anche di altre 8-9 aule"

L'inaugurazione avvenuta ieri 22 aprile a Città Sant'Angelo delle nuove quattro aule a disposizione dell'istituto Fabbiani è il primo step di un progetto più ampio di potenziamento e riqualificazione dell'istituto scolastico angolano. A dirlo il sindaco Matteo Perazzetti, da noi interpellato a margine della cerimonia avvenuta ieri durante la quale sono stati consegnati i nuovi spazi a disposizione che permetteranno di migliorare sensibilmente l'accoglienza e la sicurezza degli alunni.

"Le nuove aule attualmente costruite nell'istituto Fabbiani e che abbiamo consegnati ieri sono state realizzate grazie ad un fondo Covid messo a disposizione dal ministero per aumentare gli spazi e la sicurezza degli studenti a causa della pandemia. Abbiamo subito risposto al bando come amministrazione comunale, lo abbiamo vinto e nel giro di cinque mesi abbiamo costruito e reso operative le cinque aule in una struttura direttamente collegata al vecchio plesso, rispettando anche tutte le prescrizioni antisismiche utilizzando materiali in legno e ad alta efficienza energetiche".

Perazzetti, poi ha aggiunto che questo importante traguardo è solo il primo passo di un intervento ad ampio raggio già pianificato che interesserà sempre la scuola Fabbiani:

"L'obiettivo è quello di realizzare una struttura ancora più grande con altre 8/9 aule da costruire ex novo e come amministrazione comunale vogliamo presentare questo progetto nell'ambito dei finanziamenti che il Miur riaprirà nell'ambito del piano triennale che prevede la riqualificazione e l'ammodernamento di strutture scolastiche già esistenti, o la costruzione di nuovi spazi. È un progetto a lungo termine, che si unisce a quanto appena realizzato e messo a disposizione quattro nuovi spazi per migliorare l'esperienza scolastica dei nostri ragazzi".