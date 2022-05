Il sindaco Perazzetti sull'impianto di biogas a Città Sant'Angelo: "Si tratta di un'ipotesi, non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale "

Arriva la replica del sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti dopo le polemiche e le accuse sollevate dall'opposizione comunale sulla questione dell'impianto di biogas che Ambiente Spa vorrebbe realizzare sul territorio comunale angolano. Il primo cittadino ha riferito a IlPescara.it di non aver ricevuto, allo stato attuale, alcuna comunicazione ufficiale da parte di Ambiente Spa o di altro ente sulla scelta definitiva della sede dell'impianto di biodigestione che Ambiente Spa realizzerà e che servirà diversi comuni della provincia di Pescara.

"Ho appreso dalla stampa della presunta scelta di Ambiente Spa della nostra città come sede dell'impianto: sapevo come da progetto di fusione del 2018 che Città Sant'Angelo come altri comuni del territorio era candidata a poter ospitare il progetto, ma non vi era alcuna scelta definitiva. Attendo dunque una comunicazione ufficiale prima di avviare una procedura di ascolto e di informazione per i cittadini per capire anche di preciso le caratteristiche dell'impianto che verrà realizzato. Ho chiesto alla Regione se vi fossero procedure di Via di impatto ambientale per eventuali iter procedurali e attuativi per impianti di biodigestione su Città Sant'Angelo, e mi hanno comunicato che allo stato attuale non vi è alcuna documentazione in merito: si tratta dunque di un'ipotesi.

A questa ipotesi rispondo nel momento in cui avrò tutti gli atti e l'ufficialità dell'impianto da parte di Ambiente Spa alla quale ho chiesto questi atti. A quel punto convocherò subito un consiglio comunale ed un'assemblea pubblica per illustrare tutti i dettagli".