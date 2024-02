La richiesta di Perazzetti alla Regione: "Servono 230 mila euro per sistemare il canale in via Torre Costiera"

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti ha richiesto alla Regione Abruzzo un finanziamento urgente pari a 230 mila euro per la sistemazione del canale di scolo in via Torre Costiera, nella zona della marina:

"Abbiamo richiesto con urgenza un finanziamento di 230.000€ alla Regione per sistemare il canale presente in via Torre Costiera che deturpa il nostro lungomare e il controllo delle acque bianche. Eliminiamo le brutture del nostro territorio e iniziamo a prenderci cura del litorale angolano."

Perazzetti ha proseguito:

"È stata fatta questa richiesta per ovviare al problema quanto prima ed è stata accolta immediatamente dalla Regione. I lavori verranno effettuati a stretto giro e si tratta di una delle prime tra le tante opere previste per il lungomare angolano." Il Comune infatti punta molto sulla valorizzazione di quel tratto di lungomare considerando anche la prossima apertura del ponte carrabile che collegherà il fiume Saline al fiume Piomba.